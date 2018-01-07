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Мужская сборная России по биатлону стала четвертой в эстафете на 4-м этапе КМ

7 января 2018, 18:24

Сама гонка проходила в неблагоприятных условиях — над стрельбищем, как и по трассе, был густой туман.
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(Набережные Челны, 7 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Мужская сборная России по биатлону стала четвертой в эстафете на 4-м этапе Кубка мира. Соревнования завершились сегодня в немецком местечке Оберхоф. Женская сборная также стала четвертой.

Победу в эстафете празднует команда сборной Швеции, второй стала сборная Италии, третьими финишировали представители Норвегии. Сборная России в составе Алексея Волкова, Александра Логинова, Антона Бабикова и Антона Шипулина финишировали четвертыми, преодолев 3 штрафных круга и использовав 16 дополнительных патронов.

Сама гонка проходила в неблагоприятных условиях — над стрельбищем, как и по трассе, был густой туман, гонку планировали отменить, но этого не произошло.
 


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