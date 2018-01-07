Кино Колом: «В начале игры дали шанс гостям»

(Казань, 7 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Самый результативный игрок матча с «Енисеем» испанский разыгрывающий УНИКСа Кино Колом (18 очков + 6 передач + 3 подбора) прокомментировал игру с сибиряками (91:76), признав неудачное начало в исполнении казанцев.

«В самом начале встречи мы дали гостям шанс. Позволили им удачно атаковать, допускали ошибки в самых простых ситуациях. Но потом мы прибавили, особенно успешно сыграли вторую половину. Спокойно контролировали мяч, сократили до минимума количество потерь, смогли дожать неуступчивого соперника. Очень важная победа для нас. Мысли о „Лиможе“ в голове не сидели. Мы профессионалы и всегда должны быть готовы к каждой конкретной игре. Даже с учетом трудной поездки должны держать себя в лучших кондициях. Вот сегодня через пару часов летим во Францию, но это не оправдание трудностям в игре с „Енисеем“. Должны побеждать везде», — сказал Колом.