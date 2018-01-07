Олег Окулов после поражения «Енисея»: «Мы сыграли достойно»

(Казань, 7 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Енисея» Олег Окулов подвел итоги матча в Казани, в котором команда проиграла УНИКСу в лиге ВТБ (76:91). В целом он остался доволен игрой своих подопечных.

«На сегодня УНИКС сформирован для других задач, чем у нас. Казанцы сильнее по подбору игроков. Но и мы неплохо сыграли, невзирая на неудачные отрезки. Подвел нас низкий процент реализации штрафных (56), иначе, возможно, игра была бы более интересной для всех. Мы старались, испытывая проблемы с составом, и в итоге сыграли достойно. Могли сыграть чуть лучше. Просили перенести матч на 6 января, но не получилось», — сказал Окулов.