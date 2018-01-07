Все новости Татарстан Россия

Спорт

Олег Окулов после поражения «Енисея»: «Мы сыграли достойно»

7 января 2018, 17:52

Главный тренер «Енисея» в целом остался доволен игрой своих подопечных.
Казанский «Зенит» вышел в «Финал четырех» Кубка России
Экс-игрок казанского УНИКСа Глен Уисби скончался от сердечного приступа
Евгений Пашутин: «Нужно делать выводы»
Сегодня «Динамо-Казань» сыграет с «Енисеем»
«Динамо-Казань» повело в счете в серии с «Енисеем»

(Казань, 7 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Енисея» Олег Окулов подвел итоги матча в Казани, в котором команда проиграла УНИКСу в лиге ВТБ (76:91). В целом он остался доволен игрой своих подопечных.

«На сегодня УНИКС сформирован для других задач, чем у нас. Казанцы сильнее по подбору игроков. Но и мы неплохо сыграли, невзирая на неудачные отрезки. Подвел нас низкий процент реализации штрафных (56), иначе, возможно, игра была бы более интересной для всех. Мы старались, испытывая проблемы с составом, и в итоге сыграли достойно. Могли сыграть чуть лучше. Просили перенести матч на 6 января, но не получилось», — сказал Окулов.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter