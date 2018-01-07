Димитрис Прифтис: «Все ребята внесли свой вклад в победу»

(Казань, 7 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Наставник УНИКСа Димитрис Прифтис подвел итоги матча с «Енисеем» (91:76), подчеркнув большую роль всех без исключения своих игроков.

«Вы должны понимать, что сейчас все игры важны для нас, график игр очень жесткий. Менее чем через два часа мы улетаем в Лимож, там играем послезавтра, дорога займет почти полтора дня. Очень тяжелая поездка. Но сегодняшней игрой я доволен. Каждый игрок внес свой вклад в победу. Не забывайте, как хорошо сыграл с „Торино“ Трушкин. Сергеев сегодня хорошо раздавал передачи, Колесников хорошо сыграл. Команда это не только Колом, Ласме и Понкрашов, это те ребята, кто находится на второй позиции. Они делают то, что я говорю, играют без эгоизма, понимают свою роль. Я доволен игрой. Повторюсь, все ребята внесли свой вклад в победу, и я рад это видеть. Это дар для меня, я чувствую это изнутри, находясь внутри команды каждый день. Не знаю, будем ли мы успешными, сезон в разгаре, но именно в этом направлении нам следует двигаться. „Енисей“, как и все команды в лиге ВТБ весьма силен, любой может выиграть у любого, если не играть в полную силу. Нельзя играть, опираясь на предыдущую победу», — подчеркнул Прифтис.