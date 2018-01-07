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В Нижнекамском районе при столкновении четырех машин пострадали пять человек

7 января 2018, 16:42

Среди пострадавших – один ребенок в состоянии средней степени тяжести.
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(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Сегодня в Нижнекамском районе в 13.55 произошло ДТП. На 40-м км автодороги Нижнекамск — Чистополь столкнулись четыре легковые машины, в результате чего пострадали пять человек. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала пресс-секретарь Минздрава РТ Айгуль Салимзянова. 

«Среди пострадавших есть один ребенок 2004 года рождения. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии и трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в Нижнекамскую ЦРМБ, ребенок в состоянии средней степени тяжести доставлен в Детскую городскую больницу Нижнекамска», — рассказала Айгуль Салимзянова.

На место ДТП выезжали фельдшерская бригада Камско-Полянской скорой медицинской помощи и врачебная бригада Нижнекамской СМП.


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