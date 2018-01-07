УНИКС обыграл «Енисей»

(Казань, 7 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Первым соперником УНИКСа в новом году в чемпионате Единой лиги ВТБ стал красноярский «Енисей», обыгранный казанцами со счетом 91:76.

Все последние годы сибиряки в роли крепкого середняка лиги ведут борьбу за попадание в плей-офф, без особого успеха. Но при этом постоянно треплют нервы всем без исключения фаворитам. Вот и последняя игра УНИКСа с «Енисеем» 29 января прошлого года в Красноярске завершилась победой хозяев, 75:66. В рамках лиги ВТБ из восьми очных встреч казанцы выиграли шесть матчей, два проиграли.

В межсезонье в «Енисей» пришли: Зэбиан Доуделл, защитник, гражданин США из итальянского «Канту», Октавиус Эллис, центровой (США, «Морнар», Черногория), Денис Захаров, защитник («Локомотив-Кубань»), Виталий Лютыч, форвард (Белоруссия, «Калев», Эстония), Александр Гудумак, центровой («Нижний Новгород»), Глеб Голдырев, форвард («Новосибирск»), Артем Комиссаров, форвард («Урал», Екатеринбург), Матиц Ребец, защитник, чемпион Европы 2017 года (Словения, КРКА).

В июле подписал контракт с «Енисеем» американский защитник Текеле Коттон («Людвигсбург», Германия), но в октябре контракт с ним был расторгнут, игрок не смог пройти медосмотр. Наконец 18 декабря последним новичком сибиряков стал латвийский центровой Мартиньш Мейерс (УНИКС). Приведем слова одного из руководителей «Енисея» по поводу Мейерса. «Мы рассматривали Мейерса еще летом, но он предпочел поехать в УНИКС и на сегодняшний момент остался недоволен тем количеством времени, которое ему выделяется», — сказал клубному сайту сибиряков Владимир Петроковский, директор клуба.

Ушли в межсезонье из «Енисея»: Фрэнк Элегар, центровой, Тони Тейлор, защитник. Алексей Вздыхалкин, защитник. Андрей Кощеев и Владислав Трушкин, форварды (УНИКС), Александр Мартынов, защитник.

В чемпионате Единой лиги ВТБ «Енисей» занимает девятое место при 13 участниках. Две победы: дома над «НН» (98:90) и «Пармой» (96:77), шесть поражений: дома от ЦСКА (72:87), в гостях от «Автодора» (83:102), ВЭФа (67:94), «Зенита» (73:85), «Химок» (62:92) и «Астаны» (75:92).

В лиге чемпионов ФИБА красноярцы выступают столь же неважно, седьмое, предпоследнее место в групповом турнире. Две победы: в гостях над «Ольденбургом» (Германия) и дома над аутсайдером «Ювентусом» (Италия). Поражения дома и в гостях от испанской «Мурсии», дома от «Ольденбурга», «Динамо» (Сассари, Италия), в гостях от «Монако» (Франция, это лидер группы, 9 побед в 9 матчах), «Хапоэля» (Холон, Израиль), «Каршияки» (Турция).

УНИКС начал игру в не совсем привычном стартовом составе: Мелвин Эджим, Кино Колом, Григорий Шуховцов, Джамар Смит и Трентон Локетт. И начал с трех потерь за две минуты, 2:3 после «трехи» Энтони Хиллиарда. Ладно, и Колом вскоре из-за дуги попал, 7:4. Сулейман Браймо данком вновь вывел сибиряков вперед, 7:8. Входят в игру Евгений Колесников и Морис Ндур. В середине четверти и Стефан Ласме сменил Шуховцова. Вышел и Антон Понкрашов, из старта остался в игре один Локетт. Вторая «треха» гостей и уже ничья, 11:11. С выходом Владислава Трушкина УНИКС заиграл целиком «вторым» составом. Еще один дальний бросок Виталия Лютыча и опять «Енисей» впереди, 15:16. УНИКС пока всерьез играть не начал, похоже, казанцы всеми мыслями уже в Лиможе, куда на матч Топ-16 Кубка Европы УНИКС отправляется сегодня вечером. Шесть потерь за 10 минут у хозяев показательны.

В начале второй четверти впервые с декабря в составе УНИКСа вышел Павел Сергеев. Гости продолжают исправно попадать из-за дуги, 22:23. Мартиньш Мейерс первые очки добыл для красноярцев. Но и у Смита бросок полетел, 29:24, семь очков подряд набрал. В какой-то момент команды стали так жестко обороняться, что две минуты никто не мог набарть ни одного очка. Даже с линии штрафных. Зато дождались первого «парашюта»: Колом накинул, Локетт засадил мяч сверху, 36:29. Но «Енисей» продолжает дышать в затылок хозяевам, 38:34, так закончили вторую четверть. А кто говорил, что будет легко? И под щитом все упорно, счет подборов в первой половине 19-16.

Третья четверть началась с удачной атаки гостей и продолжилась меткими дальними бросками Ндура и Колома, 44:36. Пошел открытый, скоростной баскетбол. Еще одна «треха» от гостей — 46:42. Перестрелка, 51:42, трехочковый от Смита. Наконец за три минуты до последнего перерыва Понкрашов со средней дистанции впервые в матче отодвигает сибиряков на дистанцию в 10 очков, 56:46. Но четвертый фол в пассиве Ласме. УНИКС играет в два диспетчера: Понкрашов+Сергеев. Под щитом все ровно, подборы 28-27.

Последний период команды начали при счете 66:55. Через пару минут на табло горели другие цифры, 68:62 после удачного отрыва гостей. Колом с линии штрафных, 74:62. Но до спокойной концовки очень далеко. Понкрашов забивает из-за дуги, 77:62. Максимальный перевес хозяев в игре. И четвертый фол у Эджима в середине четверти. И пятый у Ндура за 3-27 до конца. Наконец хозяева догнали гостей и по трехочковым, 10-10, счет 86:69 после попадания Локетта за 2-43 до конца. Вот это уже серьезный счет. Пришло время поиграть и Александру Билле. УНИКС уверенно довел матч до победного конца.

Теперь в активе УНИКСа в чемпионате Единой лиги ВТБ стало восемь побед при одном поражении, второе место. В следующем туре 14 января казанцы сыграют в Нижнем Новгороде с одноименной командой. А 9 января в рамках Топ-16 Кубка Европы во французском Лиможе УНИКС встретиться с одноименной командой.

УНИКС (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 91:76 (17:16, 21:18, 28:21, 25:21). Самые результативные: УНИКС — Локетт (13), Смит (11), Понкрашов (13), Ласме (17), Колом (18); «Енисей» — Лютыч (13), Хиллиард (16), Мейерс (10).