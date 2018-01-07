Волейболистки казанского «Динамо» одержали первую победу в новом году

(Казань, 7 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» на выезде уверенно переиграл «Динамо-Метар» из Челябинска — встреча завершилась победой волейболисток из столицы Татарстана в трех партиях. Этот успех позволил «динамовкам» Казани вернуться на чистое первое место в турнирной таблице российского чемпионата.

Подарок в виде единоличного лидерства в национальном первенстве казанские волейболистки сделали себе и своим болельщикам как раз перед Новым годом — 28 декабря на свой площадке подопечные Гилязутдинова обыграли московское «Динамо» и вышли на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата страны. Сразу после новогодних праздников казанским девушкам предстояло турне по маршруту Казань — Челябинск — Польша — Казань: сразу после матча чемпионата против «Динамо-Метара» волейболистки татарстанского клуба отправились на матч Лиги чемпионов в гости к польскому «Хемику».

Челябинские «динамовки» в нынешнем чемпионате страны звезд с неба не хватают — перед матчем против Казани они занимали восьмую строчку табели о рангах российской Суперлиги. Впрочем, это не должно было расхолодить подопечных Гилязутдинова, поскольку в активе «Метара» в этом сезоне есть, к примеру, скальп «Уралочки-НТМК»: эту команду челябинские волейболисты обыграли в пяти сетах.

Возможно именно поэтому наставник казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов с первых минут выпустил сильнейших состав — на площадку вышли связующая Евгения Старцева, блокирующие Ирина Королева и Анастасия Самойленко, доигровщицы Ирина Воронкова и Элица Василева, диагональная Наталья Маммадова и либеро Екатерина Уланова. Главный тренер «Динамо-Метара» Дмитрий Дьяков в стартовой шестерке выставил блокирующих Елену Самолову и Татьяну Щукину, доигровщиц Светлану Суховеркову и Марину Тушову, связующую Веру Саликову, диагональную Инну Фомину и либеро Юлианну Аброскину.

Первый по-настоящему серьезный рывок в этом матче гости сделали на подаче Королевой — в одной расстановке «динамовки» Казани набрали четыре очка подряд (2:6). Хозяев, понятное дело, такое положение дел не устраивало, поэтому они предприняли попытку максимально быстро сравнять счет. Этого им сделать не удалось, но немного подтянуться челябинские девушки смогли: удачная атака, блок на Василевой, и цифры на табло уже не такие критичные.

Впрочем, на первый технический перерыв подопечные Гилязутдинова ушли с рабочими +3 — в дальнейшем этот отрыв только возрастал и вскоре стал двукратным (7:14). Хозяева имели определенные проблемы в приеме, что неминуемо отражалось на вариативности атаки: первого темпа в исполнении волейболисток «Метара» практически не было. В доигровке собраннее играли гости, именно с помощью этого элемента раз за разом получая брейковые мячи. Окончательно прибила своей подачей соперниц Воронкова, тем самым закрыв вопрос о победителе партии.

Еще в концовке первого сета оба тренера активно использовали замены и загружали практически всю обойму имеющихся игроков. У казанской команды на площадке появилась связующая Ирина Филиштинская — она по позиции сменила Евгению Старцеву. В последних матчах Филиштинская имела немного игровой практики: возможно, именно с этим связано то, что подопечные Гилязутдинова «забуксовали» в атаке на старте второго сета. Хозяева этим грамотно воспользовались и даже ушли лидером на первую техническую паузу с преимуществом в одно очко. Этого запала подопечным Дьякова хватило лишь до счета 10:10 — следующий отрезок «динамовки» из Татарстана взяли 6:2 и уверенно повели к концовке партии. Каких-то серьезных контраргументов против казанского «лома» челябинские девушки найти не могли: у гостей работали блок и первый темп, практически не возникало проблем в приеме и на подаче. За несколько розыгрышей до финиша сета Гилязутдинов в центр сетки вместо Королевой выпустил Марину Марюхнич — та первым своим действием набрала очко на блоке. Она же принесла казанской команде сразу пять сетболов (19:24), первый из которых блоком реализовал тандем Марюхнич — Маммадова.

Дебют третьего сета стал практически точным повторением начала второй партии: все та же упорная борьба на старте, те же +1 к первому техническому перерыву для хозяев площадки. По сравнению с предыдущем сетом на площадке не поменялось ничего — казанские волейболистки вновь по полной включились после технической паузы и ко второму такому же перерыву уже привезли сопернику три очка (13:16). И это при том, что Гилязутдинов наполовину обновил состав по сравнению с первой партией: помимо появившихся ранее Филиштинской и Марюхнич игровое время получила молодая Анна Котикова — вместе с Василевой она составила основную пару доигровщиц в третьем сете. Во второй половине партии легионера казанского «Динамо» сменила Воронкова, которая начинала игровой отрезок в квадрате для запасных. Все эти перестановки никак не повлияли на результат матча: уверенная победа гостей в трех партиях и возвращение на чистое первое место в чемпионате.

Волейбол, женщины. Чемпионат России среди команд Суперлиги сезона 2017/2018. 12-й тур.

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо-Казань» — 0:3 (10:25, 19:25, 19:25).