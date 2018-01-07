В российской столице на Рождество повторен температурный рекорд

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Температура воздуха в Москве на праздник Рождества Христова вновь показала абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений, поднявшись до +3,5 °С, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Сегодня, повторю, абсолютный температурный рекорд для 7 января за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Температурный максимум был установлен 7 января 2007 года и равнялся +3,5 °С», — цитирует информагентство представителя метеобюро.

Температура воздуха в Москве в течение дня может снова подняться, тогда рекорд будет побит, считают синоптики.