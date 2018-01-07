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Общество

Тетюшане угадывали мелодии в городском центральном парке

7 января 2018, 20:18

Преподаватели Детской школы искусств провели для взрослых и детей зимние игры, забавы и конкурсы на свежем воздухе.
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(Казань, «Татар-информ», 7 января). В центральном парке города Тетюши развернулся красочный новогодний праздник с участием знакомых сказочных персонажей, пишет местная газета «Авангард».

Ведущие праздника — преподаватели Детской школы искусств Лиана Гумерова и Лилия Кузнецова провели для взрослых и детей зимние игры, забавы и конкурсы на свежем воздухе.

Горожане водили хороводы, пели песни и показали свои знания в конкурсе «Угадай мелодию». 

Для детей провели сказочные эстафеты, в которых ребята побывали в роли Деда Мороза и Бабы Яги.


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