Тетюшане угадывали мелодии в городском центральном парке

(Казань, «Татар-информ», 7 января). В центральном парке города Тетюши развернулся красочный новогодний праздник с участием знакомых сказочных персонажей, пишет местная газета «Авангард».
Ведущие праздника — преподаватели Детской школы искусств Лиана Гумерова и Лилия Кузнецова провели для взрослых и детей зимние игры, забавы и конкурсы на свежем воздухе.
Горожане водили хороводы, пели песни и показали свои знания в конкурсе «Угадай мелодию».
Для детей провели сказочные эстафеты, в которых ребята побывали в роли Деда Мороза и Бабы Яги.