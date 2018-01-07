Одичавшие собаки в Татарстане стали чаще нападать на лесных животных

(Пестречинский район, 7 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). В охотугодьях Татарстана участились случаи нападения стай одичавших собак на диких животных. Об этом в ходе очередного рейда по пресечению браконьерской добычи рассказал сотрудник Госкомитета РТ по биоресурсам Ильсур Измайлов.

На этот раз местом проведения рейда было выбрано охотхозяйство «Радуга», охватывающее территории Пестречинского и Лаишевского районов. Следов дикого зверья здесь хватает. Исправно обновляются солончаки и кормушки. Видно, что обитателям леса эти места хорошо известны.

«К сожалению, то, где находятся кормушки, хорошо изучили не только кабаны, лоси и косули, но и стаи одичавших собак», — поделился местный егерь. Он и сам был в лесу с объездом территории и подъехал узнать — кто это разъезжает по его угодьям.

«Корма не жалеем. Запаслись с осени хорошо. Зверье почти не боится — отойдет на 10 — 15 метров, пока я здесь, а потом возвращается», — рассказал он. В это легко поверить — семья кабанов, спугнутая нашим появлением, крутилась неподалеку, горя желанием продолжить прерванную трапезу.

Говорить на камеру о постигшей угодья напасти егерь не стал. А без микрофона поделился: «Люди летом на дачах держат собак, потом уезжают и бросают их. Бывшие друзья человека сбиваются в стаи и прочесывают окрестности в поисках пищи».

Нападают практически на все, что видят. От большой стаи отобьется не каждый лось или секач. А уж теленок или подсвинок, отбитый в сторону почти со 100-процентной гарантией становится обедом голодных псов.

«Та же картина складывается и в других охотхозяйствах. Не так давно собаки задрали косулю в охотугодьях “Динамо”, во время рейдов много раз попадались останки загнанных и разорванных псами зайцев», — присоединился к разговору Ильсур Измайлов.

Проблема в том, что не то, что в Татарстане — в России нет четкого понимания, как поступать с такими стаями. Законом «О содержании домашних животных» от 2014 года вопросы обращения с бесхозными животными отнесены в зону ответственности муниципалитетов.

Именно муниципалитетам надлежит реагировать на заявления людей, находить подрядчиков на отлов, стерилизацию, лечение и передержку собак и оплачивать эту работу. Но то, что так или иначе работает в городах, ретранслировать на охотугодья почти невозможно.

Одичавшие собаки, как правило, не умеют подобно волкам или тиграм быстро убивать добычу и начинают рвать на куски еще живую плоть.

Схожие проблемы испытывают и другие регионы. В Интернете можно легко найти видео охоты бывших друзей человека на диких животных. А егерям остается только пугать собак ревом машин и снегоходов — отстрел запрещен и приравнен к жестокому обращению с животными. За нарушение — наказание от штрафа до лишения свободы.