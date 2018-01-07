(Набережные Челны, 7 января, «Татар-информ»). Женская сборная России по биатлону стала четвертой в эстафете на 4-м этапе Кубка мира. Соревнования проходят в немецком местечке Оберхоф.

Сборная России в составе Виктории Сливко, Дарьи Виролайнен, Татьяны Акимовой и Екатерины Юрловой-Перхт финишировали четвертыми, но могли претендовать на второе или третье место. На последнем этапе Екатерина Юрлова допустила столько промахов, что ей пришлось бежать штрафной круг, тем самым подарив третье место сборной Швеции.

На втором этапе Кубка мира женская сборная также стала четвертой, тогда до третьего места девушкам не хватило 4,5 секунды.

Победу в женской эстафете одержала команда сборной Франции, второй стала сборная Германии, третьей — Швеции.

Сегодня в 17.00 на старт эстафеты выйдут мужчины, гонка станет последней в рамках четвертого этапа Кубка мира.

