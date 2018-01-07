Любители поэзии устроили «Рождественский костер» в Елабуге

(Елабуга, 7 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Литературной беседке Библиотеки Серебряного века Елабуги 6 января прошел поэтический час «Рождественский костер». Его участниками стали 45 человек, в том числе туристы из Ижевска, сообщают в Елабужском музее-заповеднике.

У специально разожженного костра звучали стихи Марины Цветаевой и других поэтов Серебряного века, а заведующий краеведческим отделом ЕГМЗ Андрей Иванов рассказал несколько интересных эпизодов из биографии поэтессы и из истории Елабуги.

«Особенно удивительным для ижевчан стало то, что в прошлый раз они приезжали в наш город специально на Цветаевский костер в рамках программы, организованной “Клубом театральных путешествий“. Поэтому живой огонь, снова встретивший гостей Елабуги в Литературной беседке, оказался для них приятным сюрпризом», – рассказала научный сотрудник информационного центра Елабужского музея-заповедника Наталья Берестова.