Преподавателям и сотрудникам Елабужского института КФУ повысят зарплату

(Елабуга, 7 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). С января этого года оклад сотрудников и преподавателей Елабужкого института КФУ увеличится на 5 — 7 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно постановлению Правительства России с начала этого года базовая часть зарплат работников вуза должна повыситься на 4 процента, но руководство КФУ посчитало, что у вуза есть возможность поднять зарплаты всем категориям и выше — от 5 до 7 процентов.

Таким образом, уже с 1 января 2018 года размер окладов ассистентов, преподавателей и старших преподавателей, младших, старших и ведущих научных сотрудников, а также доцентов вырастет на 7 процентов.

Зарплату профессорам, главным научным сотрудникам, заведующим кафедрами, директорам институтов (филиалов), деканам факультетов, учебно-вспомогательному и административно-управленческому персоналу основных структурных подразделений, реализующих основные профессиональные образовательные программы, административно-управленческому, вспомогательному и обслуживающему персоналу увеличат на 5 процентов.