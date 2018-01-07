Состоявшийся в Казани фестиваль «Добрая волна» покажут на НТВ

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Гала-концерт Всероссийского благотворительного фестиваля «Добрая волна», который состоялся в Казани 30 ноября, покажут на телеканале НТВ. Концерт можно будет посмотреть в понедельник, 8 января в 8.20, сообщает пресс-служба казанской мэрии.

Фестиваль «Добрая волна» – это совместный проект мэрии Казани и Академии популярной музыки Игоря Крутого. Целью проекта стало создание площадки, где свои таланты мог бы проявить любой ребенок вне зависимости от ограничений по здоровью.

В первом гала-концерте фестиваля приняли участие казанские ребята с ограниченными возможностями здоровья – участники и победители конкурсов и фестивалей. Они выступили на равных со звездами российской эстрады – Анитой Цой, Диной Гариповой, Владимиром Пресняковым и Натальей Подольской, а также Игорем Крутым.

С этого года «Добрую волну» планируется сделать общероссийским движением. Гала-концерт фестиваля состоится в конце года в Казани.