(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Бугульминец получил при пожаре 60 процентов ожогов тела. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Вчера в 22.13 на единый номер экстренных служб 112 в Бугульминском районе сообщили о пожаре на втором этаже кирпичного пятиэтажного жилого дома на улице Советской.

В двухкомнатной квартире горели вещи и пол. Огонь не успел распространиться на большую площадь, сотрудники МЧС затушили его быстро. В результате пожара 29-летний мужчина получил 60 процентов ожогов тела. Спасатели передали его медикам, которые доставили пострадавшего в Бугульминскую ЦРБ.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.