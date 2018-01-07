Каток на «Черном озере» в Казани временно закрылся из-за снегопада

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Каток в казанском парке «Черное озеро» закрылся до 8 января из-за снегопада. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов.

Планируется, что каток откроется 8 января в 9.00 и будет работать до 22.00.

Из-за закрытия ледовой площадки на завтра на 17.00 перенесен мастер-класс на по фигурному катанию, который должен был состояться сегодня.

Несмотря на снежную погоду, в парках и скверах Казани продолжается праздничная программа. Так, в парке «Черное озеро» сегодня с 18 до 19 покажут новогодний семейный спектакль про гигантскую собаку «О».