Появились фото с места спасения женщины, которая каталась на «ватрушке» в Челнах

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). В распоряжении агентства появились фото с места спасения женщины, которая каталась на «ватрушке».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что 42-летняя женщина каталась на «ватрушке», ее вынесло далеко на лед реки Мелекески. Из-подо льда на метр торчали две трубы. Женщина ударилась об них и переломала ребра.

Вытащить со льда ее не смогли самостоятельно и поэтому вызвали спасателей. Сотрудники ЗПСО №6 на мягких носилках вынесли женщину на берег и передали медикам скорой помощи.