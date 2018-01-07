Весной откроются прямые авиарейсы из Тбилиси в Казань

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). С 26 марта авиакомпания Georgian Airways начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Тбилиси в Казань. Соответствующее разрешение перевозчику выдало Министерство транспорта РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу компании Гиви Давиташвили.
Разрешение Минтранса будет действовать до 31 декабря 2018 года включительно. Рейсы будут отправляться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам, сообщил Давиташвили.
Стоимость билета туда и обратно составит 195 евро.