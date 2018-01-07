В Елабуге в честь Рождества состоится праздничная елка

(Елабуга, 7 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня православные елабужане отмечают светлый праздник Рождества Христова. С самого утра в приходах проходят рождественские утренники, а уже в 14.00 дети с родителями посетят рождественскую елку во Дворце культуры. Организатором праздника уже третий год выступает православное молодежное движение «Аксиос».

Как рассказал руководитель движения Константин Сысоев, ежегодно рождественская елка собирает не менее 150 детей. В этом году праздник будет состоять из двух частей: рождественского концерта с участием известных коллективов города и игровой программы. В конце мероприятия все ребята обязательно получат сладкие подарки.