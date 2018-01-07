СМИ сообщили об аресте экс-Президента Ирана Ахмадинежада за поддержку протестов

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Бывший Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад арестован во время поездки в Шираз за поддержку массовых беспорядков в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Al-Quds Al-Arabi.

По информации источника издания в Тегеране, иранские власти приняли решение арестовать Ахмадинежада после его выступления в Бушере 4 января. Во время выступления бывший лидер Ирана жестко раскритиковал политику действующего Президента Хасана Роухани, обвинив его и министров в «плохом управлении» и присвоении «монополии на общественное богатство».

По некоторым данным, одобрение на арест Ахмадинежада лично дал верховный лидер страны Али Хаменеи.

Массовые акции протеста в крупнейших городах Ирана начались 28 декабря. Их жертвами стали примерно 20 человек, свыше 450 протестующих задержаны. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари 4 января заявил о подавлении «смуты 2017 года», но демонстрации продолжились и после этого.