Театр Камала возвращает свои легендарные спектакли на видеосцену

(Казань, 7 января, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Театр Камала начал продажу билетов на свои легендарные спектакли – «Элдермештэн Элмэндэр», «Ахырзаман», «Телсез куке». Информацию подтвердил руководитель пресс-центра театра Ильшат Латыпов.

Полюбившиеся народу и оставшиеся в истории театра спектакли из прежнего репертуара будут показаны в видеозаписи в рамках проекта «Школа Камала».

«Это новый проект нашего театра. Он реализуется по инициативе учащихся Школы театральных блогеров», – пояснил Ильшат Латыпов.

«Школа Камала» – образовательный проект ТГАТ им. Г.Камала, цель которого – научить воспринимать театр в историческом, социальном, политическом и нравственном контекстах. Легендарные спектакли театра Камала в рамках «Школы Камала» будут рассматриваться в различных форматах – лектория, дискуссий, мастер-классов, ток-шоу и других. Таким образом, их контекст будет проанализирован при помощи зрителей и экспертов.

С идеей показать легендарные спектакли театра в видеозаписи выступил журналист и музыкант Радиф Кашапов во время подведения итогов «Школы театральных блогеров». Тогда организаторы заявили, что идея ими обсуждалась, однако главный режиссер театра Фарид Бикчантаев выразил сомнение, что это будет интересно зрителю.

«Мы смогли его убедить», – сказал Латыпов. Он подчеркнул, что проект ориентирован не на монолог организаторов, а на диалог со зрителем.

Проект будет представлен 26 января в малом зале Камаловского театра. Начало в 18.00. В этот день состоится показ спектакля «Ахырзаман» («Плаха») по одноименному произведению Чингиза Айтматова. Режиссер спектакля – Дамир Сиразиев.

9 февраля зрителям покажут видеозапись спектакля «Элдермештэн Элмэндэр» («Старик из деревни Альдермыш»). Драматург – Туфан Миннуллин, режиссер – Марсель Салимжанов.

23 февраля состоится обсуждение спектакля по пьесе Зульфата Хакима «Телсез куке» («Немая кукушка») в постановке Фарида Бикчантаева.