В Челнах 42-летняя женщина сломала ребра, катаясь на «ватрушке»

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). 42-летняя женщина в Челнах сломала ребра, катаясь на «ватрушке». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Очевидцы сообщили на единый номер вызова экстренных служб 112 в Набережных Челнах, что девочка, катаясь на санках с моста у набережной Тукая в поселке ГЭС, разбила голову и потеряла сознание. У нее обильное кровотечение. Родителей рядом нет.

Прибывшие на место спасатели ЗПСО№6 выяснили, что на самом деле травмировалась 42-летняя женщина. Она каталась на «ватрушке», ее вынесло далеко на лед реки Мелекески. Из-подо льда на метр торчали две трубы. Женщина ударилась об них и переломала ребра.

Вытащить со льда ее не смогли самостоятельно и поэтому вызвали спасателей. Они на мягких носилках вынесли женщину на берег и передали медикам скорой помощи.

