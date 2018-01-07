На Украине предложили признать оккупацией годы в составе СССР

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Украине необходимо признать «оккупацией» годы пребывания в составе СССР. Об этом заявил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире Пятого канала, пишут «Известия».

По мнению Вятровича, необходимо обозначить преемственность современной Украины от существовавшей с 1917-го по 1921 год Украинской народной республики (УНР). Установленные после этого в стране сначала большевистский, а потом коммунистический режимы историк призвал считать оккупационными.

«Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать, это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, это будет очерчивать, чем был советский период», – отметил Вятрович.

Ранее глава Института национальной памяти предложил сделать 8 марта и 9 мая на Украине рабочими днями.