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Политика

На Украине предложили признать оккупацией годы в составе СССР

7 января 2018, 12:22

По мнению историка Владимира Вятровича, современная Украина является преемницей существовавшей с 1917-го по 1921 год Украинской народной республики.
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(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Украине необходимо признать «оккупацией» годы пребывания в составе СССР. Об этом заявил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире Пятого канала, пишут «Известия».

По мнению Вятровича, необходимо обозначить преемственность современной Украины от существовавшей с 1917-го по 1921 год Украинской народной республики (УНР). Установленные после этого в стране сначала большевистский, а потом коммунистический режимы историк призвал считать оккупационными.

«Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать, это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, это будет очерчивать, чем был советский период», – отметил Вятрович.

Ранее глава Института национальной памяти предложил сделать 8 марта и 9 мая на Украине рабочими днями.


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