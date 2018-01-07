(Казань, 7 января, «Татар-информ»). В массовой драке в центре Петербурга шестеро получили пулевые и ножевые ранения, пишет «Фонтанка».

Два десятка человек устроили драку в центре Петербурга. Восемь участников «сражения» оказались в больнице. Двое из них стали подозреваемыми по уголовному делу.

Драка произошла накануне утром на Конюшенной площади. Молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет столкнулись после словесной перепалки. Участники использовали ножи и травматические пистолеты.

Парни получили различные травмы – от переломов челюсти и носа до пулевых и ножевых ранений. Шесть человек получили ножевые и пулевые ранения, один находится в реанимации. Полиция задержала четверых молодых людей. Сообщается о двоих из них. Один 19-летний житель Дагестана, другой, 20-летний, представился сотрудником полиции Луганской народной республики.