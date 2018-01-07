Челнинцы отпразднуют Рождество на трех площадках

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). В Набережных Челнах праздничные гулянья в честь Рождества Христова сегодня пройдут на трех площадках. Об этом пишет газета «Челнинские известия».

Площадка в парке Победы начнет работу самой первой – в 11.00. Здесь покажут программу «Валенки шоу».

В 15.00 челнинцев ждут в парке Сидоровский, где будет представлена программа «Рождества волшебные мгновения».

В 16 часов праздник переместится на площадь Азатлык. Гостей вечера ждет концерт «Рождественская сказка», файер-шоу «Магия огня», «Дог шоу», мастерская «Сказка в пути» и прочие развлечения. Для детей будет работать площадка «Экият». Праздник на главной площади города продлится до 19 часов.