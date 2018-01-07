Трамп заявил о готовности к телефонному разговору с Ким Чен Ыном

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп заявил, что в целом готов к телефонному разговору с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Так американский лидер ответил на вопрос журналистов на встрече с ними в своей резиденции Кэмп-Дэвид о том, сможет ли прямо сейчас позвонить Ким Чен Ыну. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, я всегда верю в диалог, но мы занимаем очень твердую позицию… Мы очень решительны. Но, конечно же, я бы это сделал. С этим нет никаких проблем», – сказал глава Белого дома.

Трамп также поддержал идею провести переговоры между КНДР и Южной Кореей. Он не исключил участия в них американской стороны.