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Политика

Трамп заявил о готовности к телефонному разговору с Ким Чен Ыном

7 января 2018, 10:32

Американский Президент также поддержал идею провести переговоры между КНДР и Южной Кореей.
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(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп заявил, что в целом готов к телефонному разговору с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Так американский лидер ответил на вопрос журналистов на встрече с ними в своей резиденции Кэмп-Дэвид о том, сможет ли прямо сейчас позвонить Ким Чен Ыну. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, я всегда верю в диалог, но мы занимаем очень твердую позицию… Мы очень решительны. Но, конечно же, я бы это сделал. С этим нет никаких проблем», – сказал глава Белого дома.

Трамп также поддержал идею провести переговоры между КНДР и Южной Кореей. Он не исключил участия в них американской стороны. 


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