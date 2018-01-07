Все новости Татарстан Россия

Общество

Ильсур Метшин поздравил казанцев с Рождеством

7 января 2018, 10:14

В многонациональной Казани Рождество стало одним из символов мира и взаимопонимания между людьми, отметил столичный мэр.
Ильсур Метшин поздравил с Рождеством православных казанцев
Президент РТ обратился к татарстанцам в связи с праздником Рождества Христова
Ставропольские священнослужители поздравили с Рождеством детей-сирот
Премьер-министр Латвии поздравил православных верующих с Рождеством
Зимние святочные праздники завершатся концертами в церквях Риги

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил православных горожан с праздником Рождества Христова. Поздравление опубликовала пресс-служба казанской мэрии.

По словам Метшина, Рождество воплощает в себе единение миллионов людей на основе традиций и духовных ценностей. Это время благородных помыслов и великодушных поступков, милосердия и согласия, внимания и заботы о близких, отметил в поздравлении глава города.

«В нашем многонациональном городе, где на протяжении столетий представители разных конфессий живут в согласии и взаимоуважении, Рождество стало одним из символов мира и взаимопонимания между людьми. И сегодня вместе с православными жителями торжество праздника разделяют все казанцы, независимо от вероисповедания», – подчеркнул Метшин.

Мэр Казани завершил свое поздравление пожеланиями «здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и вдохновения в благих делах» всем православным христианам.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter