Ильсур Метшин поздравил казанцев с Рождеством

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил православных горожан с праздником Рождества Христова. Поздравление опубликовала пресс-служба казанской мэрии.

По словам Метшина, Рождество воплощает в себе единение миллионов людей на основе традиций и духовных ценностей. Это время благородных помыслов и великодушных поступков, милосердия и согласия, внимания и заботы о близких, отметил в поздравлении глава города.

«В нашем многонациональном городе, где на протяжении столетий представители разных конфессий живут в согласии и взаимоуважении, Рождество стало одним из символов мира и взаимопонимания между людьми. И сегодня вместе с православными жителями торжество праздника разделяют все казанцы, независимо от вероисповедания», – подчеркнул Метшин.

Мэр Казани завершил свое поздравление пожеланиями «здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и вдохновения в благих делах» всем православным христианам.