Более 30 человек пропали после столкновения танкера с сухогрузом в Восточно-Китайском море

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). 32 человека пропали в результате столкновения панамского танкера с гонконгским сухогрузом в Восточно-Китайском море, передает «Интерфакс».

После столкновения танкер загорелся, произошел разлив нефти, вокруг судна появилось нефтяное пятно. Люди пропали с танкера, из 21 члена экипажа сухогруза никто не пострадал.

Столкновение произошло в Восточно-Китайском море накануне вечером в 160 милях от устья реки Янцзы. На танкере ведутся спасательные работы и тушат пожар.