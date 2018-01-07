Путин подарил икону XIX века храму, где встречал Рождество

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подарил икону церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге, где присутствовал на рождественской службе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Икона, которую подарил храму Президент, датируется серединой XIX века. На ней изображены «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово», святых пророков Илии, Анны, святого Симеона, Архангела Михаила и других.

В пресс-службе Кремля отметили, что именно в Симеоновской церкви, одной из старейших в Петербурге, был крещен отец Путина.