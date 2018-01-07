Имам сельской мечети убит в Дагестане

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Имам сельской мечети застрелен в Хасавюртовском районе Дагестана, передает РИА Новости.
Имама застрелили накануне вечером около своего дома в селении Муцалаул из автоматического оружия. Полиция вдет поиск убийц.
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7 января 2018, 09:47
(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Имам сельской мечети застрелен в Хасавюртовском районе Дагестана, передает РИА Новости.
Имама застрелили накануне вечером около своего дома в селении Муцалаул из автоматического оружия. Полиция вдет поиск убийц.