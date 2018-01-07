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Происшествия

Имам сельской мечети убит в Дагестане

7 января 2018, 09:47

Имама застрелили накануне вечером около его дома из автоматического оружия.

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Имам сельской мечети застрелен в Хасавюртовском районе Дагестана, передает РИА Новости.

Имама застрелили накануне вечером около своего дома в селении Муцалаул из автоматического оружия. Полиция вдет поиск убийц.


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