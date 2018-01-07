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Общество, Духовная жизнь

Путин поздравил православных россиян с Рождеством Христовым

7 января 2018, 09:45

Президент отметил вклад РПЦ и других христианских конфессий в укрепление в обществе высоких нравственных идеалов и решение социальных проблем.
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(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Рождества Христова.

«Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям, объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа.

С чувством глубокого удовлетворения отмечу плодотворную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, содействующую поддержанию гражданского мира и согласия в нашей стране, развитию межрелигиозного и межнационального диалога», – говорится в поздравлении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также отметил вклад РПЦ и других христианских конфессий в укрепление в обществе высоких нравственных идеалов, воспитание подрастающего поколения и решение актуальных социальных проблем.

«Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов, благополучия», – завершил поздравление Президент. 


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