Молодой москвич случайно выбросил приятеля из окна

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). 19-летний парень случайно сбросил своего 11-летнего товарища с 17-го этажа дома в подмосковном Реутове, передает агентство городских новостей «Москва».

19-летний молодой человек приехал со своим 11-летним другом из Москвы в Реутов. Они поднялись на 17-й этаж жилого дома, чтобы посмотреть на город с высоты. Старший решил напугать младшего, когда тот вылез наполовину из окна. Он взял ребенка за ноги и приподнял. 11-летний мальчик не удержался на подоконнике, сорвался и упал вниз.

Парень закрыл окно, вышел из дома и выкинул мобильный телефон ребенка в мусорный контейнер.

Следователи СКР возбудили уголовное дело и проводят проверки для выяснения обстоятельств инцидента. Парень заключен под стражу.