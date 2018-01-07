Во всех храмах Казани Рождество Христово встретили торжественными богослужениями

(Казань, 7 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах Татарстана встретили Рождество Христово. Божественную литургию в казанском Соборе Петра и Павла, как и в прошлом году, возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Встретить Рождество Христово, которое более 17 веков назад Иоанн Златоуст назвал «началом всех праздников», к собору пришли несколько сотен казанцев.

Традиционно праздничное богослужение началось одновременно во всех храмах за полчаса до полуночи. В последние минуты Сочельника (кануна Рождества) было прочитано великое повечерие, или вечерние молитвы, в которых православные благодарят Бога за прошедший день и просят об отпущении грехов, переходя в день новый. Далее началась божественная литургия, во время которой глава Татарстанской митрополии прочитал отрывок из Нового завета, в котором рассказывается о рождении младенца Иисуса.

Трудно представить себе торжественное богослужение без клиросного хора. Лучшие голоса звучали с клироса в эту ночь. Вместе с прихожанами хористы неустанно славили Господа. Молитвы Господу, Богородице и «Символу веры» нараспев читали все вместе, обозначив и прочувствовав единение с миром и друг другом. Не раз прозвучали и молитвы о спасении людей, о мире во всем мире. Интересно, что под словом «мир» понимается «мирное состояние духа». Те из присутствующих, кто исповедался накануне, смогли пройти таинство причащения святых тайн во искупление всех грехов.

Торжественная служба длилась более двух часов. На ней было зачитано послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В нем, наряду с поздравлениями, говорилось о том, что прошедший год обозначен трагическими событиями столетней давности (Октябрьская революция – прим. Т-и). С них начались времена тяжелых испытаний и гонений на веру. Однако, «Мир существует вопреки силам зла, а человеческая любовь, семейные ценности — вопреки невероятным усилиям окончательно их разрушить, осквернить и извратить. Вера в Бога жива в сердцах большинства людей», – сказано в рождественском послании предстоятеля Церкви.

Обращаясь к пастве, митрополит Феофан поздравил прихожан с великим праздником. Он еще раз напомнил, что залог благополучия – в единении, милосердном отношении к ближнему и взаимной любви. Радостный звон колоколов возвестил о наступлении светлого и великого дня Рождества Христова.

Владыка Феофан 7 января отслужит великую вечерню в Благовещенском соборе казанского Кремля.



