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Эдуард Николаев из «КАМАЗ-Мастера» стал третьим на первом этапе «Дакара-2018»

7 января 2018, 09:10 , Фото: http://www.kamazmaster.ru

Эдуард Николаев из «КАМАЗ-Мастера» стал третьим на первом этапе «Дакара-2018» Первым к финишу приехал чех Алеш Лопрайс из команды TATRA.
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(Набережные Челны, 7 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Эдуард Николаев на «КАМАЗе» финишировал третьим по итогам первого этапа ралли-марафона «Дакар-2018». Протяженность первого спецучастка была всего 31 километр. Отставание от лидера гонки составило всего 29 секунд.

Первым к финишу приехал чех Алеш Лопрайс (TATRA), вторым стал голландец Мартен Ван Ден Бринк (RENAULT).

Экипаж «камазовца» Антона Шибалова финишировал пятым (+ 1 мин. 18 сек.), Дмитрия Сотникова – седьмым (+ 1 мин. 48 сек.), Айрата Мардеева – восьмым (+ 2 мин. 11 сек.)

Российская команда «КАМАЗ-Мастер» принимает участие в гонке в составе четырех экипажей. Всего на старт «Дакара» вышли 42 грузовика.


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