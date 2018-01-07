Эдуард Николаев из «КАМАЗ-Мастера» стал третьим на первом этапе «Дакара-2018»

(Набережные Челны, 7 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Эдуард Николаев на «КАМАЗе» финишировал третьим по итогам первого этапа ралли-марафона «Дакар-2018». Протяженность первого спецучастка была всего 31 километр. Отставание от лидера гонки составило всего 29 секунд.

Первым к финишу приехал чех Алеш Лопрайс (TATRA), вторым стал голландец Мартен Ван Ден Бринк (RENAULT).

Экипаж «камазовца» Антона Шибалова финишировал пятым (+ 1 мин. 18 сек.), Дмитрия Сотникова – седьмым (+ 1 мин. 48 сек.), Айрата Мардеева – восьмым (+ 2 мин. 11 сек.)

Российская команда «КАМАЗ-Мастер» принимает участие в гонке в составе четырех экипажей. Всего на старт «Дакара» вышли 42 грузовика.