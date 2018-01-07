«Белые волшебники» дали три представления в Альметьевске

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Парки Альметьевска посетили волшебники уличного театра «Изуми». 6 января актеры уличного театра устроили бесплатные новогодние шоу на трех площадках Нефтеграда, сообщает «Альметьевск ТВ».

Идея представления, по словам актеров, состоит в том, чтобы помочь зрителям всех возрастов поверить в чудеса.

«И мне кажется, нам это удалось, потому что с момента нашего последнего визита в ваш чудесный город мы заметили, что альметьевцы стали чаще обниматься, стали добрее, душевнее», – сказала Мона Лиза, актриса и режиссер театра «Изуми».

Актеры также оценили сказочные преображения нефтяной столицы и отметили, что ни в одном городе не видели елку с окошками, которая символизирует дом Деда Мороза.