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«Собачьи бега» состоялись в Верхнем Услоне

7 января 2018, 06:06

Сказочные герои увлекали собравшихся в хоровод, а также приглашали поучаствовать в конкурсах.
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(Казань, 7 января, «Татар-информ»). В Верхнем Услоне прошло конкурсно-развлекательное мероприятие для детей и их родителей под названием «Собачьи бега», пишет местная газета «Волжская новь».

Мероприятие организовали работники районного Дома культуры, оно прошло в Парке культуры и отдыха. Веселые игры и конкурсы провела с земляками и гостями райцентра ведущая мероприятия Светлана Белова.

Сказочные герои увлекали собравшихся в хоровод, а также приглашали поучаствовать в конкурсах. Активные участники были награждены подарками.

Следующее мероприятие состоится в парке 7 января.


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