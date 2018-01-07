«Собачьи бега» состоялись в Верхнем Услоне

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). В Верхнем Услоне прошло конкурсно-развлекательное мероприятие для детей и их родителей под названием «Собачьи бега», пишет местная газета «Волжская новь».

Мероприятие организовали работники районного Дома культуры, оно прошло в Парке культуры и отдыха. Веселые игры и конкурсы провела с земляками и гостями райцентра ведущая мероприятия Светлана Белова.

Сказочные герои увлекали собравшихся в хоровод, а также приглашали поучаствовать в конкурсах. Активные участники были награждены подарками.

Следующее мероприятие состоится в парке 7 января.