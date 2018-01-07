Тетюшские школьники провели каникулы на базе отдыха «Берсут»

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Во время школьных каникул тетюшские дети побывали на базе отдыха «Берсут» Мамадышского района. 35 школьников приняли участие в мероприятии «Семь дней сказки», пишет местная газета «Аванград».

Ребята провели время на свежем воздухе, катались на санках, играли в футбол и волейбол, а также в лазертаг, ведь зимой есть возможность мягко упасть или спрятаться в сугробе.

Также для детей организовали развивающие игры и квесты. Просмотр социальных видеороликов дал детям возможность поразмышлять о вредных привычках, об отношении к животным и о здоровом питании и сне.

Самой запоминающейся стала новогодняя елка. Возле лесной красавицы дети играли и танцевали, а Дед Мороз дарил памятные подарки.

Также в лагере провели и подвели итоги конкурсов рисунков на лице, видеоклипов «Один в один», фотографий «Зима уходящего года» и конкурса снежных фигур. Победителей наградили грамотами.