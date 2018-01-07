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В Тетюшах состоялись соревнования по бадминтону, теннису и шашкам

7 января 2018, 01:04

В соревнованиях приняли участие около двухсот человек.

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Во время новогодних каникул в спортивно-оздоровительном комплексе «Барс» города Тетюши прошли районные соревнования по бадминтону, пишет местная газета «Авангард».

Также юноши и девушки соревновались в ловкости и быстроте реакции на новогоднем турнире по настольному теннису, а любители интеллектуальных игр показали свое мастерство в Первенстве района по шашкам.

Все победители и призеры были награждены кубками, призами и дипломами соответствующих степеней.

В соревнованиях приняли участие около двухсот человек.


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