Челнинец присвоил средства по программе «Лизинг-грант» и получил судебный срок

(Набережные Челны, 7 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Суд Набережных Челнов приговорил к году лишения свободы условно мужчину, который обманом получил средства по программе «Лизинг-грант». Об этом сообщили в городском суде.

По версии следствия, челнинец убедил брата зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя с видом деятельности «Автомобильный грузовой транспорт и услуги по перевозкам». Затем заказал казанской фирме подготовку пакета документов для предоставления в Министерство экономики РТ для участия в конкурсе «Лизинг-грант». В документах было указано, что предприниматель собирается приобрести в ГУП РТ «Татлизинг» газомоторный седельный тягач «КАМАЗ» стоимостью 2,4 млн рублей, с помощью которого будет оказывать услуги по перевозкам.

После этого мужчина подал заявление на получение субсидии на уплату первого взноса по договору лизинга оборудования. Члены конкурсной комиссии по результатам рассмотрения заявки приняли решение предоставить последнему субсидии в размере одного миллиона рублей.

Для создания видимости исполнения условий программы «Лизинг-грант» челнинец заключил договор с ГУП РТ «Татлизинг» на финансовую аренду транспорта с последующим выкупом, а затем – договор с Министерством экономики РТ о предоставлении субсидии на частичное финансирование затрат. Ведомство перечислило средства на счет ГУП РТ «Татлизинг».

Через полгода лже-предприниматель расторг договор финансовой аренды, и «Татлизинг» вернул миллион рублей. Брат снял эту сумму и передал ее мошеннику. Тот воспользовался средствами по своему усмотрению.

Когда обман вскрылся, челнинцу пришлось вернуть миллион рублей государству. Но на этом дело не завершилось. Суд приговорил его к году лишения свободы условно.