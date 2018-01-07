Nissan заставит автомобили читать мысли водителя

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Nissan разрабатывает технологию, которая сможет предсказывать действия водителя, считывая сигналы мозга, сообщает «Хайтек» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Nissan обещает сократить время реакции автомобиля на полсекунды, что может помочь спасти жизни во время торможения.

Чтобы получить доступ к ощущениям водителя, инженеры адаптировали медицинскую технологию, которая помогает считывать отдельные импульсы мозга.

Компания собирается представить прототип своей технологии Brain-to-Vehicle (B2V) на выставке Consumer Electronics Show, которая пройдет в Лас-Вегасе на следующей неделе.