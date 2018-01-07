Все новости Татарстан Россия

Hi-Tech

Nissan заставит автомобили читать мысли водителя

7 января 2018, 07:34

Чтобы получить доступ к ощущениям водителя, инженеры адаптировали медицинскую технологию, которая считывает отдельные импульсы мозга.
Nissan на две недели прекращает работу заводов в Японии
Юрист Набережных Челнов подал иск о банкротстве завода Nissan
«Nissan» сократит 20 тысяч рабочих мест
"Nissan" намерен увеличить продажи в России и Китае
«Nissan» продаст в этом году на 46 процентов больше автомобилей, чем в прошлом

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Nissan разрабатывает технологию, которая сможет предсказывать действия водителя, считывая сигналы мозга, сообщает «Хайтек» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Nissan обещает сократить время реакции автомобиля на полсекунды, что может помочь спасти жизни во время торможения. 

Чтобы получить доступ к ощущениям водителя, инженеры адаптировали медицинскую технологию, которая помогает считывать отдельные импульсы мозга. 

Компания собирается представить прототип своей технологии Brain-to-Vehicle (B2V) на выставке Consumer Electronics Show, которая пройдет в Лас-Вегасе на следующей неделе.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter