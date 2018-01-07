Первый в мире гибридный пассажирский дрон Sure Fly испытают в Лас-Вегасе

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Американская компания Workhorse получила разрешение на испытания первого в мире гибридного пассажирского дрона на выставке CES, которая состоится на следующей неделе в Лас-Вегасе, сообщает «Хайтек».

Первый испытательный полет запланирован на 8 января.

Двухместный пассажирских дрон с восемью винтами работает на бензине и электричестве, а также может поднять груз массой до 180 кг.

Компания уже начала принимать предзаказы на летающее такси, окончательная цена которого составит не более 200 тыс. долларов.

Аппарат вертикального взлета и посадки спроектирован для спасателей, военных, инспекторов и тех, кому необходимо добираться до труднодоступных мест.

Первые модели будут пилотируемыми, а в дальнейшем компания планирует сделать дрон беспилотным.