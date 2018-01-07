Эксперты выбрали лучшие среди дорогих и бюджетных смартфонов

(Казань, 47 января, «Татар-информ»). Samsung Galaxy S8 признан «эталонным» смартфоном 2017 года, по мнению экспертов портала 4PDA. Специалисты протестировали около 150 смартфонов, пишет РИА Новости.

Эксперты отметили надежность биометрической системы защиты Samsung Galaxy S8 — сканера радужной оболочки глаза. Среди достоинств также называют интеллектуального помощника Bixby — он хорошо переводит на другие языки, распознает объекты на фото и ищет ответы в Сети.



Honor 9 стал лучшим смартфоном до 25 тыс. рублей. Процессор этой модели слабоват, однако даже на более слабой, чем у конкурентов, платформе гаджет «потянул» требовательные игры.



Лидером в классе бюджетных смартфонов (до 12 тысяч рублей) признали Xiaomi Redmi Note 4x.



Лучшая камера, по мнению специалистов, у гаджета Huawei Mate 10 Pro.