В Сингапуре изобрели уникальный пластырь с иглами для похудения

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Ученые из Сингапура изобрели уникальный пластырь с иглами для похудения. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на журнал Small Methods.

Специалисты из Наньянского технологического университета утверждают, что благодаря этому пластырю можно снизить вес на 30 процентов без изнуряющих тренировок.

Разработка представляет собой пластырь из очень тонких микроигл. В каждой игле содержится препарат, превращающий белый энергосберегающий жир в бурый энергесжигающий. Первые показатели снижения веса, согласно исследованию, фиксируются на пятый день после начала ношения пластыря.



Изобретение уже было опробовано на животных – подопытные сбросили вес. У них также снизился уровень холестерина в крови.