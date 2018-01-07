Банк России и Минобрнауки РТ наметили план повышения финансовой грамотности в регионе

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). С начала 2018 года в пилотных и опорных школах Республики Татарстан начнут внедрять курс «Основы финансовой грамотности», сообщает пресс-служба Нацбанка по РТ.

Курс запланирован в рамках подписанного Банком России и Министерством образования и науки РТ перечня совместных мероприятий на 2018 – 2021 годы по повышению финансовой грамотности детей и юношества – от дошкольников до студентов, получающих среднее профессиональное образование.

Чтобы читать этот курс, педагоги при повышении квалификации будут проходить дополнительный модуль «Финансовая грамотность», а также участвовать в конкурсах профессионального мастерства для преподавателей. Учащимся же будет предложено попробовать свои силы в тематических олимпиадах по финансовой грамотности.