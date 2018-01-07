С Фондом защиты прав дольщиков начали работать 336 крупных застройщиков

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). С Фондом защиты прав дольщиков с начала 2017 года начали работать 336 крупных застройщиков из 67 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Общий объем поступивших взносов на номинальный счет Фонда составляет 205 млн рублей. В числе застройщиков, перечисливших взносы, крупнейшие строительные компании: "Группа ЛСР", Группа компаний "А101″, Группа компаний ПИК», — говорится в сообщении пресс-службы.

Крупнейшие компании, указанные в сообщении, ведут долевое строительство ЖК в Санкт-Петербурге и Москве. В общей сложности в реестре зарегистрировано более 2 тыс. договоров участия в долевом строительстве — это порядка 2,8 тыс. квартир. По всем ним перечислены взносы в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Факт уплаты застройщиком взноса в фонд покупатель квартиры может проверить на сайте Фонд214.рф в разделе «Дольщикам».