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Экономика и финансы

С Фондом защиты прав дольщиков начали работать 336 крупных застройщиков

7 января 2018, 08:20

Общий объем взносов, поступивших в фонд, составляет 205 млн рублей.
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(Казань, 7 января, «Татар-информ»). С Фондом защиты прав дольщиков с начала 2017 года начали работать 336 крупных застройщиков из 67 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Общий объем поступивших взносов на номинальный счет Фонда составляет 205 млн рублей. В числе застройщиков, перечисливших взносы, крупнейшие строительные компании: "Группа ЛСР", Группа компаний "А101″, Группа компаний ПИК», — говорится в сообщении пресс-службы.

Крупнейшие компании, указанные в сообщении, ведут долевое строительство ЖК в Санкт-Петербурге и Москве. В общей сложности в реестре зарегистрировано более 2 тыс. договоров участия в долевом строительстве — это порядка 2,8 тыс. квартир. По всем ним перечислены взносы в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Факт уплаты застройщиком взноса в фонд покупатель квартиры может проверить на сайте Фонд214.рф в разделе «Дольщикам».


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