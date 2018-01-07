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Общество

Роскачество нашло мясо краба в крабовых палочках

7 января 2018, 03:02

Исследование показало, что основные ингредиенты крабовых палочек — это рыбный фарш и крахмал.
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(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Российская система качества (Роскачество) нашла следы мяса краба в крабовых палочках, сообщает пресс-служба организации.

Специалисты изучили 30 образцов наиболее популярных у россиян брендов крабовых палочек. Они произведены в России и Белоруссии.

Как известно, крабовые палочки изготавливаются не из крабов, а из рыбного фарша сурими. Он может быть приготовлен из хека, минтая, путассу или другой белой рыбы.

На рынке также есть крабовые палочки, содержащие в своем составе натуральное крабовое мясо, считает профессор Любовь Абрамова. Производители добавляют его, чтобы придать продукции более интересные вкус и аромат.

Роскачество также напоминает, что чем меньше в крабовых палочках белка, тем больше крахмала и, соответственно, меньше рыбы. По итогам проведенных испытаний, в крабовых палочках 18 брендов массовая доля белка составила менее 8 процентов. В продукции 15 торговых марок количество крахмала превышает 14 процентов.


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