Роскачество нашло мясо краба в крабовых палочках

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). Российская система качества (Роскачество) нашла следы мяса краба в крабовых палочках, сообщает пресс-служба организации.

Специалисты изучили 30 образцов наиболее популярных у россиян брендов крабовых палочек. Они произведены в России и Белоруссии.

Как известно, крабовые палочки изготавливаются не из крабов, а из рыбного фарша сурими. Он может быть приготовлен из хека, минтая, путассу или другой белой рыбы.

На рынке также есть крабовые палочки, содержащие в своем составе натуральное крабовое мясо, считает профессор Любовь Абрамова. Производители добавляют его, чтобы придать продукции более интересные вкус и аромат.

Роскачество также напоминает, что чем меньше в крабовых палочках белка, тем больше крахмала и, соответственно, меньше рыбы. По итогам проведенных испытаний, в крабовых палочках 18 брендов массовая доля белка составила менее 8 процентов. В продукции 15 торговых марок количество крахмала превышает 14 процентов.