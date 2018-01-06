Курбан Бердыев: «Мы смотрим на оставшиеся матчи с оптимизмом»

(Казань, 6 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед вылетом на сбор в ОАЭ рассказал клубной пресс-службе о кадровых новостях в команде и своих ожиданиях от весенней части чемпионата России.

«Первый сбор в ОАЭ будет длиться две недели, там запланировано две игры. Следующий сбор пройдет в Турции, там будет три игры. И третий сбор будет в Испании, там планируем провести четыре спарринга. Мы смотрим на оставшиеся матчи чемпионата страны с оптимизмом. Период акклиматизации и адаптации друг к другу прошел. Мы верим, что игроки будут не те, что были в начале предыдущих сборов. Они уже понимают, чего мы от них хотим, и более ответственно, нежели раньше, подходят ко многим мелочам», — сказал Бердыев.

Отдельно наставник казанцев рассказал о новичке команды — полузащитнике Вячеславе Подберезкина, которого арендовали в «Краснодаре». «Его мы хотели еще в „Ростов“ пригласить, но тогда руководство клуба не договорилось с „Уралом“. В целом перспективный парень, знаем его неплохо. Надеемся, что он поможет нам и вольется в ту систему игры, которую мы предполагаем, особенно, что касается позиционной атаки. Над этим будем много работать на всех сборах», — подчеркнул Бердыев.

Главный тренер отметил и роль игроков молодежной команды, взятых на сбор в ОАЭ. «Мы надеемся посмотреть на них более детально на сборах. В чемпионате у нас такой возможности не было, хотя мы их периодически привлекали к тренировкам. В связи со сложившейся ситуацией на двоих — троих, я бы не хотел пока называть фамилии, мы рассчитываем», — объяснил Бердыев.

Главный тренер команды рассказал о новом члене тренерского штаба «Рубина».

«В тренерском штабе есть изменения. Хорошо известный болельщикам по играм за „Рубин“ Сергей Козко будет нам помогать. Это связано с операцией, которую сделают тренеру вратарей Виталию Кафанову 9 — 10 января. Мы попросили Козко поработать это сбор с нами. Весь сбор распланирован, поэтому я не думаю, что будут особые проблемы. Тем более, что Козко мы хорошо знаем», — отметил наставник команды.