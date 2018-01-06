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Спорт

Зинэтула Билялетдинов о победе над «Спартаком»: «Я доволен результатом и игрой»

6 января 2018, 22:02

Главный тренер «Ак Барса» остался доволен результатом и игрой команды.
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(Казань, 6 января, «Татар-Инофрм», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал гостевую победу над «Спартаком» (3:2) и остался довольным как результатом, так и игрой своих подопечных.

«Я считаю, что мы играли сегодня хорошо. Единственное, во втором периоде мы допустили пару оплошностей. В целом я доволен результатом и игрой команды. Первыми в таблице всегда приятно быть, к этому все стремятся. Место в составе Бурмистрова и Потапова? У нас еще есть вопросы, которые надо поправлять. Во-вторых, у нас травмы. Пока есть возможность, надо пробовать варианты», — отметил Билялетдинов.


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