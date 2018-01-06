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Спорт

Главный тренер «Северстали»: «Сегодня нас прорвало на голы»

6 января 2018, 21:46

Александр Гулявцев поблагодарил спортсменов за игру и болельщиков за поддержку.
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(Казань, 6 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Александр Гулявцев, главный тренер «Северстали», прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (5:2), отметив первый период в исполнении своей команды.

«Согласен с Андреем Викторовичем. Провели хороший первый период. Сегодня нас прорвало на голы. Знали, что после первого периода „Нефтехимик“ будет играть еще активнее. Постарались сконцентрироваться на обороне, сыграть на контратаках, что в принципе у нас получилось. Были контратаки два в один, одну из которых мы в концовке периода реализовали. Третий период был нервозный, было много удалений, неоправданных, ненужных. Этим и воспользовался „Нефтехимик“. При счете 4:2 они пошли ва-банк, но мы забили в пустые ворота. Хочу поблагодарить ребят за игру, а болельщиков за поддержку», — сказал Гулявцев.


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