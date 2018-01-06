Андрей Назаров после поражения «Нефтехимика»: Счет по делу

(Казань, 6 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Андрей Назаров, главный тренер «Нефтехимика» после поражения в Череповце от «Северстали» (2:5) признал исход матча закономерным.

«Поздравляю соперника с победой. „Северсталь“ начала хорошо, в первом периоде полностью нас переигрывали. Счет по делу. Проигрывали в единоборствах. Есть, над чем подумать. Наверное, после второго периода что-то изменилось. Попытались забить, но там уже вратарь хорошо сыграл и шансов не дал. В конце забили гол, но было уже поздно. Первый матч после травмы провел Робин Ганзл? Ему тяжело было. После травмы вышел, первая игра. Скомканно сыграли. Придет в себя еще. Почему не принимали участие в игре Авцин, Нестрашил, Сергеев? Мы ищем сочетания, даем всем сыграть. Хотим посмотреть на ребят, кто на что способен. Одним составом тяжело играть», — прокомментировал Назаров.